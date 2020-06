Francesca Brambilla/ Curve mozzafiato e nuovo look, web impazzito: “Esagerata!”

Pubblicità

“Amoreeee mioooooo stasera va che alle 21.30 su italia uno, siamo pronti io e @pioeamedeo83 a farci cacciare dalla Spa a Mosca, l’ultima foto rappresenta al meglio la situazione.” A ricordarlo è la bellissima Francesca Brambilla, una delle “vittime” di Pio e Amedeo della puntata di Emigratis in onda questa sera, in replica, su Italia 1. La “Bona sorte” di Avanti un altro conta quasi un milione di follower che impazziscono ad ogni nuovo scatto pubblicato su Instagram. Sono gli ultimi due in particolare ad aver scatenato il web. Nel primo Francesca indossa un costume intero rosso che mette in evidenza il suo fisico mozzafiato. “Esagerata!” ha scritto qualcuno, sottolineando la bellezza della Brambilla.

Francesca Brambilla, da bionda a mora: web impazzito!

Ma è soprattutto il secondo post ad aver stupito i suoi follower. Francesca Brambilla si mostra come sempre bellissima eppure stavolta quasi irriconoscibile con un nuovo look. Addio ai biondissimi capelli: nella serie di scatti postati pochi giorni fa, Francesca mostra lucenti e lunghissimi capelli mori. Un look che ha fatto impazzire il web che si è infatti scatenato in commenti del tipo: “Giuro, senza malizia, da donna ti dico che sei spettacolare e con questo colore proprio”, e ancora “Mora o bionda non lasci parole, sei stupenda”; e infine “Sei così bella da essere illegale”. Parole sicuramente apprezzate dalla Brambilla, soprattutto perché provenienti per la maggior parte da donne.

Visualizza questo post su Instagram Picci, are u kiddin? 🔮🤯 Un post condiviso da Frαncescα Brαmbillα (@francescabrambilla) in data: 28 Mag 2020 alle ore 12:06 PDT





