Francesca Brambilla, ex fidanzata Andrea Montovoli/ “Un onore per me stare ogni giorno accanto a Bonolis”

Era il 2018 quando si parlava di Francesca Brambilla “legata” ad Andrea Montovoli. Probabilmente, l’attore non parlerà mai della sua ex fidanzata ma, fare un riepilogo delle puntate precedenti, non farà mai male per gli appassionati del gossip a 360°. La Bonas di Avanti un altro, aveva annunciato la sua frequentazione con Stefano Laudoni, giocatore di basket famoso anche per la sua lunga love story con Valentina Vignali. Dopo un tira e molla durato qualche mese (ma forse anche meno), la bella bionda è stata vista al fianco dell’attore dagli occhi di ghiaccio. Beccati in Puglia, più precisamente al rally di Fasano, i due sono stati avvistati abbracciati e carichi di passione. Attualmente però, per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, anche questa passione sarebbe naufragata in funzione di un probabile stato da “scapolo” d’oro in attesa di principessa.

Francesca Brambilla, ex di Andrea Montovoli

Ma chi è Francesca Brambilla? Intervistata per Il Giornale di Puglia, ha raccontato perché ha deciso di fare parte del mondo dello spettacolo: R: “Io iniziato la mia carriera facendo la modella. Mi sono ritrovata per caso a far televisione, non era tra i miei progetti. A 16 anni ho fatto la copertina della rivista ufficiale della mia squadra bergamasca, l’Atalanta, e pochi mesi dopo mi hanno chiesto di andare a ‘Quelli che il calcio’ ogni domenica a commentare le partite e successivamente a ‘Tiki Taka’. Mi divertivo molto! Mi è piaciuto sin da piccola stare davanti all’obiettivo”. E su Paolo Bonolis, racconta: “E’ un grandissimo onore per me stare ogni giorno accanto a Paolo, ho tutto da imparare da lui e professionalmente mi aiuta molto. È sempre un’emozione. Soprattutto per i primi 2 anni… ora il cast è come se fosse un’unica famiglia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA