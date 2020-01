Francesca Brambilla/ “Finalmente è il giorno di Avanti un altro, ci divertiremo”

Francesca Brambilla è pronta a fare compagnia al pubblico di Avanti un altro con tutta la sua bellezza. Biondissima, con due occhi magnetici e un corpo mozzafiato, Francesca Brambilla, nella nuova edizione del programma di Paolo Bonolis che torna in onda oggi, 6 gennaio, torna ad indossare i panni della Bona Sorte con cui spera di portare tanta fortuna ai concorrenti. “Finalmente è arrivato il momento tanto atteso: dal lunedì 6 gennaio inizierà Avanti un altro alle 18.45 tutte le sere, su canale 5 saremo con voi! Ci sarà da divertirsi insieme. Tante sorprese vi aspettano..siete curiosi?“, chiede la Brambilla sui social ai propri followers. “Se dovessi dare un nome alla bellezza e all’ironia sarebbe il tuo sei una meraviglia”, “sei incantevole”, “non vedo l’ora”, rispondono i fans curiosi di scoprire le novità della nuova edizione di Avanti un altro.



FRANCESCA BRAMBILLA, SARA CROCE ESALTA LA SUA BELLEZZA: “DAL VIVO…”

Nella nuova edizione di Avanti un altro, Francesca Brambilla dovrà dividere la scena con un’altra bellissima bionda ovvero con Sara Croce che è ufficialmente la nuova Bonas del programma di canale 5. Tra le due bellezze mozzafiato che il pubblico della trasmissione di Paolo Bonolis non vedere l’ora di poter vedere in tv, tuttavia, non c’è rivalità. La conferma arriva dal profilo social della Brambilla. Sotto il post con cui Francesca ha ricordato ai fans l’appuntamento quotidiano con il game show, infatti, tra i tanti commenti è apparso anche quello di Sara Croce. I followers si sono complimentati con Francesca per la sua indiscutibile bellezza. A detta di Sara Croce, però, le foto non renderebbero giustizia alla Brambilla che, dal vivo, sarebbe ancora più bella. “Ancora più bella dal vivo”, scrive la nuova Bonas.





