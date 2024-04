Francesca, chi è la ex moglie di Mauro Corona/ Un rapporto aperto: “La tradisco ma l’ha accettato”

Francesca è l’ex moglie di Mauro Corona. I due non si sono ufficialmente separati, ma lo scrittore e alpinista ha rivelato che la loro storia è finita. “Se sono separato? No. Viviamo vicini, ma ognuno per conto proprio. Beviamo qualche bicchiere insieme. Ma i matrimoni sono come le falci che si usano per l’erba, batti e ribatti, prendi il sasso, devi affilarle quando si consumano. In un amore che si consuma deve rimanere il rispetto e l’affetto”, ha dichiarato a dicembre scorso in una intervista a Oggi.

Il loro, tra l’altro, era un matrimonio aperto. Almeno da parte dell’uomo, che ha ammesso di non essere sempre stato fedele. “Tradisco mia moglie, sì. Ma la fedeltà è una cosa superata, se la trovo con un altro gli pago una birra. Non serve commettere omicidi, vada con chi vuole: non c’è gelosia. Più che amanti fisse le mie sono occasionali. Faccio sesso due volte al mese, diciamo 24 volte all’anno. Con persone diverse perché con la stessa sarebbe impossibile. Io non sono interessante, non sono bello, ma essendo noto posso ‘prendere’ di più. Sono gli ultimi colpi, me la godo. Non ho mai conquistato, non corteggio, non regalo i fiori, aspetto la mossa delle donne”. Nonostante ciò, ci ha tenuto a precisare che con lei è stato sincero in ogni momento.

Francesca, ex moglie di Mauro Corona: un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo

Mauro Corona e l’ex moglie Francesca si sono conosciuti nel corso di un laboratorio di artigianato che l’alpinista aveva organizzato. Insieme poi sono andati a vivere a Erto, un piccolo paesino in provincia di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia.

Dalla loro unione sono nati quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina. La donna, nonostante la risonanza del marito, non si è mai voluta comunque esporre sotto i riflettori. Le poche foto che la ritraggono insieme a lui rivelano che ha un portamento elegante, ha i capelli biondi corti, gli occhiali e un sorriso smagliante. Dopo la separazione è ancora più difficile trovare delle informazioni su di lei.

