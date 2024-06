Mauro Corona ‘ci prova’ con Bianca Berlinguer: “La vedo bella”/ “Mi ha definito amante televisivo, ma…”

Mauro Corona lusinga Bianca Berlinguer: “La vedo particolarmente bella“

Ieri sera, martedì 25 giugno 2024, è andata in onda la penultima puntata di È sempre Cartabianca e come sempre non sono mancati i siparietti tra Bianca Berlinguer in studio e Mauro Corona in collegamento. Allo scrittore è stato riservato un ampio spazio a inizio puntata e, osservando la conduttrice, le rivolge una serie di complimenti: “Bianchina, mi permetta, questa sera la vedo particolarmente bella, al di là dell’abbigliamento“.

La conduttrice ringrazia il suo ospite fisso, che prosegue: “Stavo per dirle che mi ha messo agitazione: Borges diceva che la bellezza crea inquietudine, questa sera lei mi ha messo in una strana inquietudine. Non so se è perché è in prossimità delle vacanze, ma la vedo particolarmente bella“. Lusingata dai complimenti, la Berlinguer cambia presto argomento domandandogli un bilancio su questa prima stagione in casa Mediaset dopo gli anni in Rai: “Visto che siamo quasi arrivati alla fine, lei che bilancio ne trae?“.

Mauro Corona, siparietto con Bianca Berlinguer: “Se non ha altri amanti a sostituirmi…“

Mauro Corona, rispondendo alla domanda di Bianca Berlinguer, traccia così un bilancio su questa prima edizione di È sempre Cartabianca: “Le mie parole potrebbero sembrare una sviolinata a Pier Silvio Berlusconi, ma mi sono trovato bene. Mi hanno sempre lasciato dire quello che volevo, anche in Rai, ma in Rai erano più fiscali sull’abbigliamento, sulle sigle che uno porta addosso, su uno stemma o una pubblicità“. A seguire, la conduttrice assicura la conferma anche nella prossima stagione: “Torniamo sicuro il prossimo anno“.

A quel punto, però, il siparietto tra i due si fa più “scottante” con lo scrittore che, in riferimento al loro ritorno, scherza: “Se mi vuole, che non abbia altri amanti a sostituirmi, io sono pronto“. La conduttrice a quel punto spiega: “Secondo lei io dove lo trovo un altro amante televisivo come lei? È chiaro che lei è insostituibile. E quando non farò più tv, lei andrà a sistemarsi in qualche altro programma“. Corona però assicura sul suo futuro televisivo: “Se finisce lei, io basta, non mi accaso da altre parti“. E, con fare malizioso, aggiunge: “Mi ha definito amante televisivo, ma guardi che io sono amante anche in altro modo se vuole“. La Berlinguer però scherzosamente replica: “Ma se lei sta là e io sono qua, neanche volendo… Dovrebbe muoversi e venire qui“. E lo scrittore chiosa con una battuta: “Stia buona, non abbia fretta, queste faccende qui non bisogna programmarle, devono accadere e prima o dopo accadrà“.











