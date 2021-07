Francesca Cipriani: “Alcolici a pagamento al mio party? Ecco perché”/ “Ho deciso di…”

Pochi giorni fa, Francesca Cipriani ha festeggiato il suo compleanno con amici e persone care, eppure sembra che non tutti abbiano gradito il party della showgirl. Francesco Fredella, su Liberoquitidiano.it, fa sapere che “quel party, a detta di alcuni siti, sarebbe stato troppo sobrio. Si parla di alcolici a pagamento da parte degli invitati.” Ad intervire, per rispondere alle critiche e spiegare la sua scelta, è stata proprio la Cipriani che ha dunque dichiarato: “Sugli alcolici a pagamento devo dire le cose come stanno. Sono astemia e, poiché c’erano persone giunte da fuori Milano, non ho voluto far servire alcool. Dopo la festa, che è finita alle 4 del mattino, ci siamo messi in auto e siamo tornati a casa.” ha spiegato. “Senza aver bevuto. Dobbiamo dare l’esempio. Alla mia festa alcool non c’era, chi ha voluto bere un drink – essendo un locale pubblico – l’ha fatto liberamente pagandoselo”, ha quindi aggiundo, concludendo con “Che esempio darei con un gesto simile?”.

Lucia Bramieri difende Francesca Cipriani: "Festa bellissima"

Francesca Cipriani ha inoltre replicato a chi ha sottolineato l’assenza di volti noti alla sua festa: “Hanno scritto di una festa con pochi personaggi dello spettacolo. Ma vorrei ricordare che ho anche molti amici che non fanno parte della tv. Chi pensava ad una festa con soli vip ha fatto male i conti. C’erano le persone a cui sono legata. E che siano delle tv o amici di scuola ed altro importa poco”, ha tuonato. Ad intervenire in sua difesa nelle ultime ore è stata anche Lucia Bramieri, amica della Cipriani. Queste le sue parole sul party: “Devo assolutamente spendere due parole per la festa della mia amica Francesca. Parlo perché ero presente e ho visto cosa c’era da mangiare, da bere e i tanti invitati, Vip o non Vip non importa. Siamo stati tutti benissimo, non c’è stato qualcosa che sia andato male. Tutti noi eravamo lì per festeggiare Francesca, non per criticare. Io non so chi abbia fatto uscire questa notizia che non ha alcun senso, probabilmente voleva essere un disturbo per Francesca ma per motivi personali.”, ha quindi sentenziato.

