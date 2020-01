Francesca Cipriani fidanzata?/ Un nuovo amore segreto per lei…

Francesca Cipriani continua a deliziare i suoi affezionati follower di Instagram con scatti bollenti e provocanti. L’ultimo arriva direttamente dalle sue vacanze trascorse alla Bahamas, benché in questo momento la showgirl si trovi a Milano per diversi impegni lavorativi, tra cui la co-conduzione de La Pupa e Il Secchione e Viceversa, il programma affidato al comico Paolo Ruffini. In questi giorni Francesca Cipriani ha evidentemente sentito nostalgia del suo ultimo viaggio, così con una carrellata di foto decisamente sensuali ha sbalordito i fan, mostrandosi senza reggiseno e con un vestito praticamente trasparente in una location veramente da capogiro. Inutile dire che gli scatti sono risultati apprezzatissimi da tutti i suoi follower, che hanno interagito con migliaia di cuoricini nel giro di poche ore. Farà piacere a Francesca Cipriani sapere di essere così apprezzata dalla sua base social, soprattutto dopo le incertezze e i dubbi che la stessa modella aveva ammesso di nutrire su se stesso in giovane età. Quel periodo ormai appare lontanissimo, specialmente ora che la Cipriani pare aver ritrovato pure l’amore. Insomma il 2020 è cominciato nel migliore dei modi per la regina delle pupe.

Francesca Cipriani felice per un nuovo amore segreto

Francesca Cipriani è tornata a sorridere più che mai, non solo per la nuova avventura al fianco di Ruffini alla guida de La Pupa e il Secchione e Viceversa, ma anche e soprattutto per una piacevole evoluzione sentimentale. Da un po’ di tempo a questa parte, infatti, Francesca Cipriani sta frequentando un uomo che a quanto pare sembra in grado di renderla molto felice. “Non fa parte del mondo dello spettacolo”, ha precisato la Cipriani, che ha fatto capire di voler tenere lontana questa relazione dai riflettori, almeno inizialmente. “Sto frequentando una persona che non fa parte del mondo dello spettacolo. Per il momento sono sincera e preferisco non dire assolutamente niente. Quello che invece posso dire è che c’è stato un bacio, quindi vediamo come andranno le cose”. Per l’esuberante Francesca Cipriani il 2020 è iniziato al fianco di una persona speciale e dopo tanto tempo sembra davvero serena e convinta di poter gettare le basi per una storia importante: “Ho avuto esperienze davvero brutte e ho toccato il fondo. Adesso faccio a modo mio. Tornerò a essere me stessa solo quando avrò trovato un uomo vero“, aveva dichiarato la showgirl in una vecchia intervista a Novella 2000. Adesso le cose sembrano finalmente aver preso un’altra piega.

© RIPRODUZIONE RISERVATA