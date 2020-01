Francesca Cipriani, gaffe a La Pupa e il Secchione/ Salta sul letto e… lo sfonda!

Il tornado Francesca Cipriani torna a stupire a La Pupa e il Secchione e Viceversa. La Pupa per eccellenza ha deciso per questa nuova puntata di fare visita alle coppie ancora in gara direttamente nella villa in cui alloggiano. Francesca saluta tutti, raggiungendoli direttamente nelle loro camere. Da Angelica e Mazzoni, arrivando per Marina e Massa e passando per De Benedetti e Carlotta. È proprio nella camera di questi ultimi però che si lascia andare un po’ troppo e finisce per combinarne una delle sue.

Francesca Cipriani rompe il letto di De Benedetti e Carlotta!

Entrata nella camera da letto di De Benedetti e Carlotta, Francesca Cipriani decide di voler provare il loro letto. Sale e inizia a saltarci su ma tempo un paio di rimbalzi che il divertimento finisce e il letto si sfonda. “Oddio, ma l’ho rotto!” ammette, sconvolta, la valletta. De Benedetti e Carlotta sono immersi nelle risate mentre la Cipriani dice la sua: “Mettete le tasse sulle merendine, anche a 100 euro! Giuro che non mangerò più merendine, davvero!” conclude la Pupa, regalandoci un altro momento simpaticamente trash!

