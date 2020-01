Francesca Cipriani, “incidente” in piscina/ “Forse mi è scoppiata una protesi”

Non manca trash a La Pupa e il Secchione quando arriva Francesca Cipriani. Stavolta la valletta dello show si è dovuta immolare per fare la dimostrazione di una prova per le coppie in gara. La showgirl si è così gettata in piscina dove avrebbe poi dovuto fingere di affogare per farsi salvare da un bagnino d’eccezione: l’ex campione di Caduta Libera Cristian Fregoni. Peccato che la situazione diventa complicata sin dall’ingresso in piscina della Cipriani. L’acqua, probabilmente molto fredda, la mette in difficoltà: tra urla e lamenti, Francesca riesce ad entrare in piscina.

Francesca Cipriani e il salvataggio “trash” a La Pupa e il Secchione

“Lo stomaco, la milza, il fegato mi stanno abbandonando.” ha allora iniziato ad urlare Francesca Cipriani mentre faceva il suo non proprio sobrio ingresso nella piscina de La Pupa e il Secchione. Così, dopo un tragico inizio, è riuscita ad allontanarsi dal bordo e dare il via alla scena del finto annegamento. A salvarla è così arrivato Fregoni, che l’ha trasportata sul bordo dove ha effettuato la respirazione bocca a bocca. Non è mancata la battuta di Paolo Ruffini: “È scoppiato qualcosa? Ho sentito un rumore”, e la Cipriani “Forse mi è scoppiata una protesi!”

