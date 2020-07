Francesca Cipriani, lettera dal padre/ “Ho capito il male che ti ho fatto”

Solo qualche settimana fa, il settimanale DiPiù pubblicava una lettera di Francesca Cipriani indirizzata a suo padre. In questa la showgirl svelava di aver sofferto la sua mancanza e il loro rapporto difficile, reso tale anche dalla lontananza. L’uomo, infatti, ha vissuto a lungo negli Stati Uniti e ciò non ha affatto giovato al loro rapporto. Dopo aver letto le parole di sua figlia, l’uomo ha deciso di replicare. Oggi DiPiù ha pubblicato le parole del padre della Cipriani per sua figlia. “Non mi sono reso conto che con la mia assenza ho fatto soffrire te e mia sorella… – ha scritto l’uomo nella sua lettera, per poi aggiungere – Solo a distanza di tempo ho capito il male che ho fatto, soprattutto a te, forse perchè più piccola e sensibile…”

Francesca Cipriani, il padre chiede scusa in una lettera: “Sogno una vecchiaia con le mie figlie”

Il padre di Francesca Cipriani si è dunque accorto degli errori compiuti soprattutto verso la sua figlia minore. Così, nella lettera, li sottolinea: “La mia assenza qualche segno l’ha lasciato in te… La tua profonda insicurezza le tue fobie, i tuoi attacchi di panico forse sono le cicatrici del dolore e delle ferite che ti ho causato…” Scusa sincere quelle del papà di Francesca Cipriani che, ad oggi, ammette di avere nei suoi sogni di trascorrere questi anni assieme alle sue figlie. “Sogno una vecchiaia serena con le mie figlie…Ne abbiamo bisogno…Ce lo meritiamo entrambi figlia mia…” ha infatti scritto nella lettera pubblicata sul noto settimanale. Ma come replicherà Francesca a queste parole?



