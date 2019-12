Francesca Cipriani “Se vinco mi spoglio a piazza Duomo”/ Appello shock a Pomeriggio 5

Domenica 15 dicembre su Canale 5 andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione di Domenica Live. Per l’occasione Barbara D’Urso proclamerà il vincitore del torneo di ballo che ha visto protagonisti vari volti del mondo dello spettacolo nelle vesti di personaggi di film, della musica o di cartoni animati. Tra questi non è mancata la prorompente Francesca Cipriani che, nella sua esibizione, ha interpretato Madonna. Ospite della puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 13 dicembre, la showgirl ne ha approfittato per lanciare un appello al pubblico a casa. “Barbara, volevo fare un appello prima di iniziare questo talk” chiede la Cipriani, per poi rivolgersi direttamente alla telecamera. Così parte “Italiani! Domenica ci sono le votazioni, vi prego fatemi vincere la coppa che userò come portaombrelli per far invidia a tutti!”

Francesca Cipriani appello: “Se vinco il torneo mi spoglio!”

Barbara D’Urso rimane basita di fronte all’appello di Francesca Cipriani che, tuttavia, non si ferma. Anzi, annuncia che qualora vincesse davvero “farò uno strip-tease in piazza Duomo! Quindi votatemi, votatemi, votatemi”. Insomma, la prorompente showgirl è pronta a spogliarsi al freddo della nota piazza di Milano qualora il pubblico la premiasse, votandola per la vittoria del torneo di ballo di Domenica Live. La D’Urso, inizialmente sorpresa da questo appello, poi ammonisce la sua opinionista: “Ma sei scorretta! Visto che hai fatto un appello per te stessa io lo faccio per tutti gli altri!” Così rivolta ai telespettatori la conduttrice invita a non votarla. La sfida però ormai è stata lanciata: la Cipriani riuscirà a vincerla?

© RIPRODUZIONE RISERVATA