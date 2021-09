Francesca Cipriani, smalto in testa a Casella per coprire la calvizie/ Lui “Stordito”

Francesca Cipriani ne combina un’altra delle sue. Nella Casa del Grande Fratello Vip con la showgirl non c’è spazio per la noia, lo sa bene Giucas Casella, vittima della sua ultima trovata. La Cipriani ha infatti ben pensato di coprire la calvizie di Giucas, o meglio i punti in cui il paragnosta presenta chiazze con meno capelli, con uno smalto scuro. Una trovata che ha causato non pochi problemi al povero Casella e non solo per eliminare le tracce di smalto. Giucas ha infatti ammesso di sentirsi strano, stordito proprio a causa dello smalto in testa. Lucrezia Hailé Selassié, tra le prime a notarlo, ha fatto notare al mago la problematica: “Guarda che lo smalto in testa fa male”. Casella ha quindi ammesso il suo malessere: “Ah ecco perché mi sento un po’ stordito”.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ "Voglio sposarla! Soleil? No flirt!"

Giucas Casella con lo smalto in testa al Grande Fratello Vip: il web scatenato!

Giucas Casella con lo smalto in testa al Grande Fratello Vip: sì, è accaduto anche questo. I concorrenti hanno iniziato a ipotizzare modi con i quali poter eliminare ogni traccia dello smalto, arrivando addirittura a pensare ad uno shampoo con l’acetone come ultima spiaggia. L’episodio, inutile dirlo, è diventato virale sul web. L’episodio è stato accolto tra le risate e l’ironia del web, che d’altronde ben conosce il modo di essere di Francesca, sempre esuberante. Un episodio che Alfonso Signorini potrebbe far rivedere nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per venerdì sera. Come si giustificherà questa volta Francesca?

