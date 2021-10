Francesca Cipriani urla al GFVip “Fatemi vedere Alessandro”/ Signorini “Sfondi tutto”

Alfonso Signorini ha organizzato uno scherzetto per Francesca Cipriani. Nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip chiama la concorrente nella stanza super led per mostrarle un filmato che riassume le sue dichiarazioni sul fidanzato Alessandro. Un ragazzo di cui parla benissimo e che dice di amare con tutto il suo cuore: “È l’uomo della mia vita, l’altra parte della mia anima e non voglio separarmi da lui”, le sue parole. Signorini le fa credere che ci sia una sorpresa per lei proprio da Alessandro, poi sul più bello la rimanda in salotto dagli altri, a mani completamente vuote.

Lei non ci sta e inizia ad urlare: “Alfonso, voglio vederlo! Ti prego, ti supplico!” Alfonso però la incalza “Non sto scherzando, torna in Casa”. Francesca, però, si scatena: inizia a battere i pugni contro le pareti e le vetrate che la dividono dall’acquario, ovvero la parte della Casa in cui ci sono le telecamere che li riprendono costantemente. Signorini sbotta “Calmati, mi sfasci tutta la scenografia!” Poi, calmata dal conduttore, torna in Casa: “Io sono certa che c’è, me lo sento”, dice lei, e in effetti è la verità.

