Francesca Cipriani concorrente dell’Isola dei Famosi 2024?/ L’ex naufraga si candida

Francesca Cipriani e l’Isola dei Famosi 2024

Francesca Cipriani, in tutti i reality di cui è stata concorrente, ha sempre lasciato il segno. Oltre ad aver partecipato al Grande Fratello, sia alla versione nip che vip, Francesca Cipriani, in passato, è stata anche una concorrente dell’Isola dei Famosi. Francesca, in passato, è stata una naufraga nell’edizione 2019 dell’isola dei Famosi. Sulle spiagge dell’Honduras, la Cipriani ha regalato tanti momenti iconici che, ancora oggi, vengono ricordati dal pubblico. Nonostante abbia già fatto tale esperienza, la Cipriani non nega che ripartirebbe nuovamente per l’Honduras per rimettersi nuovamente in gioco come concorrente dell’Isola dei Famosi.

Stavolta, però, non lo farebbe da sola. Francesca, infatti, oggi è una donna felicemente sposata e non nega che accetterebbe di partecipare ancora all’Isola in coppia con il marito Alessandro Rossi.

Francesca Cipriani e i reality show

Ospite di Caterina Balivo, nel corso della puntata de La volta buona del 23 aprile 2024, Francesca Cipriani, oltre alla confessione sul desiderio di un figlio, ha parlato anche del suo amore per i reality show. “All’Isola ho dimostrato chi sono davvero. Se sono la regina dei reality? Forse. Come mai mi sono affidata così tanto a questo tipo di programmi? Perché sono le trasmissioni di ultima generazione. A me piaceva tantissimo il varietà, ma è stato accantonato come genere in questi anni. A me piacerebbe cantare e recitare, ho anche studiato molto. Poi avrei voluto fare delle sit com, ma in questo periodo storico non ce ne sono in televisione”, ha detto.

“Se sono finiti? No, ne manca qualcuno e potrei tornare in posti dove sono già stata. Vorrei fare Pechino Express in coppia con mio marito. Poi, rifarei L’Isola dei Famosi in coppia con lui, partirei per l’Honduras. Insieme siamo un po’ Sandra e Raimondo, siamo simpatici e facciamo ridere”, ha concluso.











