Francesca Cipriani urla e rompe una porta al GF Vip/ Signorini “Sembra un film porn*”

Alfonso Signorini ci ha preso gusto e dopo la scenetta di Francesca Cipriani della scorsa diretta del Grande Fratello Vip richiama il suo fidanzato Alessandro Rossi per una nuova sorpresa. Al solo sentire il suo nome e la possibilità di poterlo rivedere, Francesca si scatena nuovamente e inizia a correre freneticamente e senza una meta per la casa. Quando Signorini le mostra le immagini della Love Boat, lei comprende che è lì che potrà trovarlo, così inizia a tirare con forza la porta, finendo per romperla. Momento di imbarazzo generale, poi Signorini la invita a calmarsi, chiedendo aiuto anche ad Aldo Montano e Alex Belli ma è tutto inutile.

Alessandro Rossi, fidanzato Francesca Cipriani/ Torna al GF Vip per rimanere?

Francesca Cipriani scatenata al Grande Fratello Vip: Signorini “Sembra un figlm porn*”

Lei corre nella Love Boat e inizia a cercare Alessandro (che in realtà è fuori dalla porta rossa). Si ferma allora di fronte ad una porta chiusa e inizia a tirarla con forza, cercando di aprirla e facendo, al contempo, dei versi ambigui che scatenano la battuta di Signorini: “Ma sembra un film porno questo!” Poi si scusa “Perdonatemi ma è proprio ciò che sembra!”

