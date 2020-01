Francesca Cipriani Vs Barbara Alberti/ “Strega cattiva”, Roger Garth “Sei permalosa!”

Francesca Cipriani è davvero furiosa. Oggi ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la showgirl ammette di essere davvero amareggiata per il comportamento e le parole usate da Barbara Alberti contro Paola Caruso. “Io quella signora lì non la toccherei neppure con una forchetta” è la frase incriminata che ha riportato alla mente a quando la Alberti, da Chiambretti, la accusò di non avere nulla da mostrare oltre il seno. Così oggi a Pomeriggio 5 dichiara: “Sono arrabbiata, sono nera. Io questa notte non ho dormito dal nervoso! Dopo 10 anni questa donna torna ancora con questa cattiveria, con questa insensibilità nei confronti delle donne!”. A trovare esagerate le parole e reazioni della Cipriani è però Roger Garth che parte perciò all’attacco.

Francesca Cipriani furiosa a Pomeriggio 5: lite con Roger Garth

“Ma non ti esporre in televisione se non vuoi delle critiche e sei così permalosa! – sbotta Roger Garth contro la Cipriani a Pomeriggio 5 – Ma poi soffrite tutte… ma perché Non è che siete voi pazze?” Parole che scatenano la reazione di Francesca oltre a quelle delle altre donne presenti. “Ma come ti permetti? Stai esagerando!” Barbara D’Urso prende allora la parola, pronta a riproporre al pubblico il famoso scontro avuto dalla Cipriani circa 10 anni fa con Barbara Alberti. A visione conclusa, la bionda showgirl si dice davvero amareggiata e invita Alfonso Signorini a prendere seri provvedimenti nei confronti della oggi concorrente. “Sta diventando davvero una strega, diventa cattiva così! Bisogna essere solidali tra donne. – sbotta – Bisogna davvero prendere un provvedimento, spero che Alfonso lo faccia!” conclude la Cipriani.

