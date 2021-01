Francesca Costa, madre Nicolò Zaniolo/ “Sogno il Grande Fratello e adesso..”

Francesca Costa, chi è e che il lavoro fa la mamma di Nicolò Zaniolo?

Chi è Francesca Costa la madre di Nicolò Zaniolo? Chi segue il calciatore la conosce già così come coloro che seguono le Iene e che hanno avuto modo di vederla protagonista d un momento proprio insieme al figlio. Francesca ha 43 anni, è originaria di La Spezia, ed è nota per essere la madre del giovane calciatore ma anche un vero e proprio personaggio del mondo dei social e, soprattutto, di Instagram dove spesso si mostra con il suo fisico atletico ottenuto con il sudore della fronte visto che ama allenarsi e spesso mostra ai suoi follower esercizi e lavori in palestra e fuori. Sui social è sempre molto attiva con un linguaggio ironico e pungente e senza nascondere mai niente a chi le chiede qualcosa ed è per questo che spesso il figlio sembra un po’ infastidito dal suo rapporto con i social.

Francesca Costa sogna il Grande Fratello?

Non ci sono molte informazioni su di lei ma quello che si sa è che Francesca Costa è sposata con Igor Zaniolo e dal loro rapporto sono nati i suoi 2 figli, Benedetta Zaniolo e Nicolò Zaniolo. I due si sono conosciuti nel salone di bellezza della cugina di Francesca e tra di loro è stato amore a prima vista. Francesca spesso è a Roma per seguire il figlio mentre Igor e Benedetta si occupano del bar di famiglia a La Spezia. Rimane il fatto che mamma Francesca non si definisce la manager del figlio ma ama seguirlo nelle sue peripezie calcistiche. Spesso e volentieri ha rivelato di essere pronta per un reality, il suo sogno diventerà realtà adesso che suo figlio è stato travolto dalle vicende del gossip?



