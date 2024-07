Calciomercato Atalanta/ Nicolò Zaniolo ad un passo dalla Dea. Manca un milione per l’accordo (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ATALANTA, ZANIOLO AD UN PASSO DALLA DEA

Il calciomercato Atalanta sta entrando nel vivo e, dopo l’arrivo di Ben Godfrey dall’Everton, la Dea sta per chiudere anche per l’arrivo di Nicolò Zaniolo vicinissimo all’uscita dal Galatasaray dopo una stagione deludente in prestito all’Aston Villa. L’attaccante italiano ha stregato Gian Piero Gasperini che non vede l’ora di lavorare con lui in un’operazione tattica che potrebbe essere molto simile a quella che ha dato grandi frutti con De Ketelaere impiegato come seconda punta/trequartista. Zaniolo arriva da due brutte stagioni che hanno dimezzato il valore di quello che sembrava essere uno dei calciatori italiani più promettenti degli ultimi ani e che è stato fermato troppo spesso dagli infortuni ed una condizione fisica precaria.

L’attaccante ex Roma è pronto ad approdare a Bergamo e tornare in Italia in un’Atalanta pronta a giocare il prossimo campionato con grandissimi obiettivi e la voglia di vincere un altro titolo dopo l’Europa League appena conquistata.

CALCIOMERCATO ATALANTA, SORPASSO DECISIVO SULLA FIORENTINA PER ZANIOLO

L’acquisto di Nicolò Zaniolo dal Galatasaray arriverà con la base di un prestito con diritto di riscatto in favore dell’Atalanta e legato alle presenze del calciatore durante la prossima stagione. Il prezzo per il riscatto è fissato ad una cifra che gira tra i 16 e i 17 milioni di euro e, appena verrà limato questo dettaglio, porterà Nicolò Zaniolo all’Atalanta nella prossima stagione. La trattativa per riportare Zaniolo in Serie A era ben avviata anche tra Galatasaray e Fiorentina con la Viola che è stata più volte molto vicina al ritorno di quello che è stato un calciatore molto promettente uscito dal vivaio.

L’acquisto dell’Atalanta sta andando a buon fine grazie alla volontà del calciatore che ha scelto di sposare il progetto di Gian Piero Gasperini per rilanciare la sua carriera dopo anni troppo bui per un calciatore con il suo fisico e il suo talento.











