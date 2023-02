Francesca Dall’Olio, ex moglie Gianluca Grignani/ Con lui 4 figli, poi la crisi e…

Francesca Dall’Olio e Gianluca Grignani, diciassette anni insieme prima della rottura

Forse non tutti sanno che per ben diciassette anni il cantante Gianluca Grignani è stato sentimentalmente impegnato con Francesca Dall’Olio, con la quale ha messo al mondo ben quattro figli. Un paio d’anni fa, tuttavia, la loro relazione si è conclusa. L’artista ha vissuto momenti molto complessi nel suo privato e anche la rottura con Francesca fa parte di questi momenti difficili. La classe 1972 è un volto conosciuto ai fan di Grignani, questo perché come dicevamo hanno vissuto una relazione piuttosto lunga ed intensa.

Ciononostante, entrambi, sono riusciti a mantenere la propria sfera privata abbastanza alla larga dai riflettori. Di lei, infatti, si sa poco o nulla e le informazioni sul suo conto si contano sulle dita di una mano. Di sicuro la cinquantenne ed ex moglie del cantautore è una persona creativa, lavora infatti nel settore della fotografia, oltre ad insegnare Yoga e Pole Dance, attività che promuove orgogliosamente sui propri canali social.

Francesca Dall’Olio, ex moglie di Gianluca Grignani e madre dei suoi quattro figli: rapporto cordiale per il bene della famiglia

Per quanto riguarda la storia d’amore con Gianluca Grignani, come dicevamo, è durata ben diciassette anni. I due si sono incontrati nel 1996, in occasione del videoclip La Fabbrica di Plastica. Una relazione appassionante, arricchita dall’arrivo di ben quattro figli (tre femmine ed un maschio: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona). Dopo sette anni così Gianluca e Francesca Dall’Olio si sposano e restano uniti fino al 2020, fintanto che una crisi profonda non li porta a dirsi addio.

A comunicare la fine della relazione è proprio il cantante, che condivide coi fan uno sfogo turbolento, confermando le voci sempre più insistenti sul momento difficile. Stando a quanto riferì Dagospia, fu proprio Francesca a dire basta, ma la coppia non ha mai commentato, spegnendo poi definitivamente ogni rumors per il bene dei figli. Oggi Gianluca e Francesca hanno vite diverse, ma continuano a mantenere un rapporto cordiale appunto per il bene della famiglia.











