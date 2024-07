Gianluca Grignani, chi è: carriera, ex moglie e figli/ 10 anni dall’ultimo album in studio

Gianluca Grignani risulta tra i massimi rappresentanti del contesto cantautorale italiano: le sue canzoni, tra rock e pop, appassionano senza limiti e confini temporali e anagrafici. Ma cosa sappiamo sulla sua vita privata? Un videoclip risulta galeotto per il primo incontro tra Gianluca Grignani e la sua ex moglie Francesca Dell’Olio: parliamo dei primi anni ‘90 e nel 1996 hanno coronato insieme il sogno del matrimonio. All’insegna dell’amore hanno gettato le basi per una famiglia felice e numerosa scandita dalla nascita di ben 4 figli: Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona.

Gianluca Grignani e l’ex moglie Francesca Dell’Olio sono sempre stati molto discreti; non a caso, anche quando venne reso ufficiale il divorzio nel 2020 non emersero particolari informazioni sui motivi della rottura. Intervistato a Verissimo, il cantautore spiegò: “La fine della relazione con la mia ex moglie non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Non sono stato un buon marito ma sono stato sempre onesto…”.

Come riporta Today, in un’intervista rilasciata per il Corriere Gianluca Grignani – in riferimento al divorzio dall’ex moglie Francesca Dell’Olio – spiegò: “Non vedo i miei figli non perchè non lo voglia ma perchè la mia responsabilità ha fatto sì che decidessi che questa è la cosa giusta da fare, e mi fa male. Davanti ai figli avrei dovuto gridare, invece sono stato zitto”.

Per quanto riguarda la carriera professionale di Gianluca Grignani, da diversi anni manca all’appello un album in studio. L’ultimo lavoro del cantautore risale al 2014 con “A volte esagero”. Da aggiungere anche la raccolta realizzata nel 2016 “Una strada in mezzo al cielo”. Nonostante l’assenza di album in studio, non sono mancati però singoli dal discreto successo: l’ultimo, “Quando ti manca il fiato”, portato sul palco del Festival di Sanremo.

