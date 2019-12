Francesca De Andrè/ “Albero di Natale addobbato con palle che mi hanno raccontato!”

Francesca De Andrè posta uno scatto su Instagram particolarmente indicativo: “Questo Natale l’albero l’ho addobbato con le palle che mi hanno raccontato durante l’anno”, scrive. “Deve essere bello straddobbato”, le scrivono gli estimatori tra i commenti. Dopo essersi lasciata con Gennaro Lillio, la nipote di Faber è tornata tra le braccia dell’ex fidanzato Giorgio. Questo riavvicinamento ha invece “deteriorato” i rapporti con la sorella Fabrizia. “Non ho mai cambiato rotta a seconda di dove girava la bandiera. Io ti ho raccontato solo in parte quello che è successo con mio padre perché io ho voluto rispondere a quello che aveva scritto nel suo libro. Non sono mai andata oltre nei racconti. Lui dice che la mano l’ha tesa. Da parte mia, se un padre tende la mano, scrive un messaggio, chiama, si presenta, non scrivere un post sul social network dove nemmeno ti tagga”, ha recentemente raccontato Francesca intervistata da Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5. La 29enne non ha approvato la reunion tra la sorella e il padre Cristiano De André.

Francesca De Andrè, frecciatina alla sorella Fabrizia?

“Ho provato a riallacciare i rapporti con Fabrizia, ma la cosa del Grande Fratello è stata un’ennesima coltellata da parte di mia sorella. Questa storia mi ha portato a pensare che non posso più fidarmi di nessuno. Lei mi ha visto con il fegato in una mano ed il cuore nell’altra, piegata in due dal dolore, e si è fatta raggirare da Biagio D’Anelli. È riuscita a dire che la voce del vocale era di Giorgio, ma è una cosa inventata. Ci saranno i risvolti in tribunale. Non si chiude qua la cosa. Mi ha scioccata”, ha continuato Francesca De Andrè ospite di Barbara d’Urso. L’opinionista quindi, si è sicuramente sentita ferita e tradita dalla sorella maggiore, per l’atteggiamento avuto nei confronti del suo attuale fidanzato Giorgio. “In questo momento non ho voglia di darle una seconda possibilità. Nel mio caso, non c’è detto più vero di ‘parenti serpenti’ – ha tuonato ancora – . Nel mio caso, potrei tatuarmelo sulla schiena. Ti assicuro per avere delle idee così chiare, negli anni, ci ho riprovato milioni di volte. C’è stata sempre una delusione che mi ha lacerata dentro per dei mesi, ci soffro. Sembro una persona aggressiva ma sono molto più sensibile di tanti altri”.

