Francesca De André e Gennaro Lillio/ Pace dopo la lite al GF 16: sguardi e baci…

Un lungo gioco di sguardi, privo di parole, quello tra Gennaro Lillio e Francesca De André al Grande Fratello 16. È questo ciò che ha messo fine alle ostilità tra i due ragazzi, ieri protagonisti di una forte lite fatta anche di parole dure. Gennaro si è infatti detto molto deluso dal fatto che Francesca, di cui si fida ciecamente, abbia raccontato a tutti delle confidenze fattele in privato. Da lì lo scontro, che ha portato Francesca ad accusarlo di essere un “senza pal*e e non uomo”. In molti hanno mediato al fine di farli riappacificare. Prima Kikò Nalli, ricordando loro il bel rapporto che hanno; poi anche Vladimir Luxuria ha invitato i due a ripensare a ciò che hanno costruito sino ad oggi. Consigli che, passata l’arrabbiatura, sono serviti ai due ragazzi per riavvicinarsi.

Francesca De André e Gennaro Lillio, non è solo amicizia

Nella notte, in veranda, Gennaro Lillio e Francesca De André hanno cominciato a riavvicinarsi, da lontano. I due ragazzi si sono scambiati sguardi molto intensi e significativi. Senza scambiarsi una sola parola, Gennaro e Francesca hanno compreso di aver dimenticato la lite di ore prima e di essere pronti a mettere tutto alle spalle. Così, alla fine di un lungo guardarsi, si sono abbracciati e poi scambiati qualche bacio e coccola. Guardi che, tuttavia, non sembrano affatto essere quelli di due amici. Il pubblico è convinto che anche da parte di Francesca De André ci sia una forte attrazione fisica che, da un momento all’altro, potrebbe sfociare in un bacio tra i due ragazzi.

