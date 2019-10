FRANCESCA DE ANDRÈ, INSULTI SUL WEB/ “Cattiveria assurda, frustrati!” (Pomeriggio 5)

Si parla di cyberbullismo con FrancescaDe André a Pomeriggio 5, argomento che purtroppo l’ex gieffina conosce molto bene. Con un video vengono riproposti alcuni dei commenti negativi, talvolta veri e propri insulti, ricevuti dalla De Andrè sui social. Lei ammette che in molti casi non riesce neppure a leggerli “mi imbarazzo, perché sono davvero cose assurde”, confessa. Poi aggiunge: “Ci sono persone di una cattiveria che va oltre ogni limite. Ti insultano perché magari sei stata un po’ colorita in una discussione, poi però fanno lo stesso.” In studio, la D’Urso ammette che sono cose che nel mondo dello spettacolo capitano a tutti, lei come altri. “Io ad esempio non li leggo affatto, talvolta me li segnalano gli altri” ammette la conduttrice. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Francesca De André a Pomeriggio 5 per parlare di cyberbullismo

Si parla di cyberbullismo nella nuova puntata di Pomeriggio 5 con alcuni volti noti del mondo dello spettacolo che questo tipo di problema lo hanno vissuto sulla propria pelle e continuano a viverlo. Tra questi c’è Francesca De André, che con gli haters ha dovuto fare i conti in molte occasioni. Negli ultimi mesi la figlia Cristiano De Andrè è stata più volte protagonista di vicende che hanno fatto discutere: dal tradimento del fidanzato Giorgio, al flirt con Gennaro Lillio sino al ritorno di fiamma con l’ex. Sul web in tanti l’hanno attaccata, talvolta con insulti pesanti, trovando nei suoi comportamenti spesso qualcosa di sbagliato o comunque di esagerato. Basta infatti spulciare sul suo profilo Instagram per trovare parole poco carine nei suoi confronti.

Francesca De André: la sua “risposta” agli insulti

Ecco alcuni dei commenti negativi che Francesca De André si è beccata sul web: “Hai degli atteggiamenti di mer*a ..direi da infame …anche se sei donna …sei infame”; e ancora “Sei una strega cattiva!” Sono solo alcuni dei tanti insulti che si leggono sotto gli ultimi scatti della De André. La sua replica? Il silenzio. L’ex gieffina preferisce non dare adito a queste accuse, anche perché sono tantissimi coloro che la difendono e si complimentano per il suo modo di essere. “Non badare a tutti questi imbecilli da tastiera che pensano di essere qualcuno. – scrive una fan – Sono il niente,il nulla assoluto. Sei fantastica, unica, vera. Sempre dalla tua parte!” conclude. Francesca deciderà di replicare oggi, durante l’ospitata a Pomeriggio 5?



© RIPRODUZIONE RISERVATA