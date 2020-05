Francesca De André/ Presto un figlio da Giorgio Tambellini? Il gossip a Pomeriggio 5

Pubblicità

Come procede la storia d’amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini? Stando agli ultimi gossip a gonfie vele. Tanto che Francesca sarebbe pronta ad avere un figlio da lui. “Quando si è giovani e innamorati, è logico pensare a un bambino, ma tra dire e il fare… Vedremo più avanti” ha infatti dichiarato la figlia di Cristiano De André alle pagine di Novella2000 qualche tempo fa. Un gossip di cui si discuterà nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 che trova proprio Francesca ospite in collegamento con Barbara D’Urso. Sarà lei, dunque, a chiarire come stanno effettivamente le cose. C’è da dire che nei giorni di lockdown i due sono stati sempre insieme: “Abbiamo fatto molte cose, – ha raccontato Francesca – anche perché Giorgio ha una casa in mezzo al verde, giardino e prati intorno. Eravamo chiusi in casa, ma quando sei nel verde, ed è tuo, anche in emergenza puoi stare all’aria aperta”.

Francesca De Andrè: “Giorgio Tambellini ha già un figlio”

La nipote dell’indimenticabile Fabrizio De André, sempre nel corso dell’intervista rilasciata a Novella2000, ha confessato, inoltre, che Giorgio Tambellini è già padre di un bambino. “Sì, il figlio di Giorgio è stato spesso con noi. – ha dichiarato l’ex gieffina, per poi aggiungere – Io lo conosco da due anni e abbiamo un rapporto splendido. Poi è tornato a casa dalla sua mamma. È bello avere un bambino in casa, per altro meraviglioso”. Chissà che presto i due non allarghino questa famiglia con un altro bebè.



© RIPRODUZIONE RISERVATA