Francesca Del Taglia è una possibile tronista della prossima edizione di Uomini e Donne?

A meno di un mese dalla partenza delle registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne, il pubblico affezionato si chiede quali saranno i nuovi tronisti. Nessun indizio certo, al momento, sull’identità dei ragazzi scelti, ma tanti sono i papabili candidati, e a questi, nelle ultime ore, si è aggiunto un volto già ben noto al pubblico di Uomini e Donne: quello di Francesca Del Taglia. Per chi non la ricordasse, Francesca ha già partecipato al dating show di Maria De Filippi un po’ di anni fa.

Uomini e Donne, Amici 24, Tu si que vales 2024: quando iniziano?/ Le date dei programmi di Maria De Filippi

In quell’occasione si è presentata come corteggiatrice e ha conosciuto Eugenio Colombo, tronista di quell’edizione. Tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine: una passione scoppiata quasi sin da subito, che ha portato Eugenio a scegliere Francesca. I due hanno allora iniziato una bellissima storia d’amore che, negli anni in cui è durata, ha portato alla nascita di due bambini: Brando e Zeno.

Uomini e Donne, torna il Trono Gay a settembre?/ "I casting sono aperti": l'anticipazione sui tronisti

Francesca Del Taglia lancia l’appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne

Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo si sono però lasciati tempo fa. Entrambi hanno avuto delle frequentazioni che, nel caso di Francesca, si sono poi concluse. Oggi l’ex corteggiatrice è single, motivo per il quale qualcuno le ha chiesto se ha mai pensato di candidarsi come possibile tronista di Uomini e Donne. Una domanda alla quale stavolta Francesca ha deciso di rispondere, dicendosi effettivamente pronta a rimettersi in gioco. “Perché non mi candido visto che sono single? In effetti non ci avevo mai pensato a Uomini e Donne…Facciamo un appello a Maria”, ha risposto Del Taglia, lanciando dunque un chiaro appello alla conduttrice del programma. Lei lo accoglierà?