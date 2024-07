Uomini e Donne 2024 e la seconda edizione di Temptation Island: quando vanno in onda

Maria De Filippi sta per fare il suo ritorno in TV con tutti i suoi programmi televisivi più amati. Dopo la lunga pausa estiva, la celebre conduttrice tornerà con i suoi storici format: da Amici 24 a Tu si que vales, cominciando però da Uomini e Donne. Ma quali sono le date d’inizio delle nuove edizioni? Partiamo subito con Uomini e Donne che, come noto, è registrato.

Stando alle indiscrezioni, le prime due registrazioni sono previste per il 29 e il 29 agosto. Queste vedranno non solo l’annuncio dei nuovi tronisti, ma anche il ritorno del parterre Over e la presenza di molti ospiti provenienti da Temptation Island 2024. La prima e attesissima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne andrà in onda a settembre, precisamente lunedì 9 settembre 2024. A proposito, invece, di Temptation Island 2024, la seconda edizione del programma, condotto da Filippo Bisciglia, partirà martedì 10 settembre 2024, sempre su Canale 5 alle ore 21:30 circa. Non sono ancora note le coppie che parteciperanno allo show.

Quando iniziano Amici 24 e Tu si que vales 2024 di Maria De Filippi

Andiamo dunque avanti con un altro amatissimo programma di Maria De Filippi, Amici, arrivato quest’anno alla sua 24esima edizione. I casting sono attualmente in corso e l’inizio del programma è previsto per domenica 15 settembre 2024, con la presentazione della nuova classe. Da lunedì 16, inoltre, avrà inizio il daytime su Canale 5.

Sempre a settembre torna poi un altro amatissimo programma di Canale 5: Tu si que vales. La giuria appare, al momento, confermatissima, così come la presenza di Sabrina Ferilli e di Giovannino. La prima puntata di Tu si que vales 2024 andrà in onda sabato 21 settembre, in prima serata su Canale 5.

