Francesca e Beatrice, figlie di Agostino Penna/ “Il loro abbraccio mi commuove”

Agostino Penna oggi sarà ospite a Vieni da Me, lo stesso salotto che qualche mese fa lo ha ospitato proprio per fargli raccontare della sua vita da artista ma anche di padre di due bambina, Francesca e Beatrice. La prima è ormai adolescente e sta vivendo la ribellione di quell’età mentre la seconda è ancora la piccolina di papà e ha solo 8 anni. Sono proprio loro le donne con le quali Agostino Penna ha passato questo periodo di quarantena e proprio nei giorni scorsi, sui social, ha postato la foto in compagnia delle piccole e della madre per fare un vero e proprio inno alle donne della sua vita, coloro che continuano a tenerlo ben saldo con i piedi a terra ma che, allo stesso tempo, lo fanno volare alto. Ospite nella trasmissione di Caterina Balivo, l’artista si è commosso parlando delle figlie che ha avuto dalla moglie dalla quale, a quanto pare, ha divorziato ormai sette anni fa.

AGOSTINO PENNA, CHI SONO LE SUE FIGLIE?

Agostino Penna ha spiegato più volte di avere un rapporto speciale e stretto con Francesca e Beatrice, ama seguirle con i compiti ma anche giocare e condividere con loro il suo amore per la musica, quello che l’ha portato in tv dagli studi di Maria de Filippi a Tale e Quale Show. Nelle poche foto che sui social lo vedono proprio accanto alle bambine, sono molti coloro che commentano positivamente i loro scatti complimentandosi spesso con l’artista per la bellezza e la dolcezza delle sue figlie. Oggi a Vieni da Me avrà modo di parlare ancora di loro? Ecco il post pubblicato in occasione della festa del papà:





