Francesca e Salvatore/ Chi è la nuova coppia di Temptation Island 2020

Si chiamano Francesca e Salvatore e sono la nuova coppia di Temptation Island 2020. Questa edizione ha visto già l’addio di due coppie – Sonia e Alessandro, Gennaro e Anna – in sole due puntate, ed è per questo che la produzione ha deciso di dare spazio a due nuovi protagonisti. Il promo della puntata in onda la prossima puntata, presentato da Alessia Marcuzzi, ci svela dunque l’arrivo all’Is Morus Relais di Francesca e Salvatore, due ragazzi giovani che desiderano risolvere i problemi della loro relazione proprio in questo complicato percorso. Come se la caveranno? Riusciranno ad ‘entrare in corsa’ a trasmissione ormai già avviata e con meno giorni rispetto agli altri?

Francesca e Salvatore a Temptation Island 2020

Tante, dunque, le sorprese nella prossima puntata di Temptation Island 2020. Il pubblico è ora curioso di conoscere meglio Francesca e Salvatore, questa nuova coppia che solo mercoledì prossimo svelerà le motivazioni della partecipazione al programma. Non ci resta, dunque, che attendere mercoledì prossimo per la terza puntata di Temptation Island.



