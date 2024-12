Come sta andando il flirt tra Vybes e Francesca? Il cantante aveva promesso che una volta vinta la sfida ci avrebbe provato con la ballerina. Il tutto risale alla puntata del 24 novembre, con Vybes che ha vinto contro Skate, suo avversario nella sfida che lo avrebbe condotto all’eliminazione. Il cantante, ancora prima di indossare di nuovo la maglietta bianca, aveva detto agli altri colleghi di provare interesse nei confronti di Francesca Bosco. Quest’ultima è entrata da poco nella scuola di Maria De Filippi sostituendo Sienna che è stata definitivamente eliminata.

Alessandro Lolli e Carolina, chi sono marito e figlia di Maura Paparo/ "Ho avuto una bella gravidanza"

Sin dall’inizio del programma il cantante ha mostrato una certa tendenza all’innamoramento lampo. Dopo le prime settimane, infatti, si era esposto con dei bigliettini verso Rebecca, altra ballerina oggi uscita da Amici 2024. All’epoca, però, Vybes non è stato corrisposto e ha quindi lasciato perdere rivolgendo le sue attenzioni verso il canto e l’impegno nello studio della musica. Poco tempo dopo, però, la new entry, la bellissima Francesca Bosco che ha vinto la sfida contro Sienna aggiudicandosi un posto nella scuola. Vybes ha notato la sua bellezza e ha pensato bene di poterla conquistare.

Maura Paparo, chi è l'ex prof di Amici: "Il programma oggi è cambiato"/ "Una volta lanciavamo talenti acerbi"

Francesca Bosco entra ad Amici 2024, ma Vybes non mantiene la promessa: commenti dei fan contro il cantante

Francesca Bosco è entrata da pochissimo nella scuola di Amici 2024, e ha già conquistato il cuore di Vybes. Durante la scorsa puntata domenicale, come spesso accade, Maria De Filippi ha mostrato a tutti alcuni video. Nelle clip si vedeva il cantante che faceva complimenti a Francesca, dicendo che la ragazza ha una faccia d’angelo. Ma non solo, Maria De Filippi ha anche mostrato un momento catartico, dove Vybes promette che se avesse vinto la sfida ci avrebbe “provato” con Francesca. Ma la dichiarazione non è ancora arrivata.

Gemma Galgani tradita da Fabio Cannone a Uomini e Donne/ Lui lascia lo studio e lei lo insegue

Mentre la ballerina guardava i video mostrati è scoppiata a ridere, e come lei Vybes per l’imbarazzo. Quest’ultimo non ha ancora fatto la prima mossa nonostante la promessa iniziale, che abbia cambiato idea? Intanto sui social i fan commentano l’atteggiamento del cantante, ritenendolo poco preparato per il corteggiamento: “Gli mancano le basi“, scrivono alcuni sul profilo ufficiale del programma. Ancora non possiamo dire che Vybes e Francesca siano una coppia a tutti gli effetti, ma la ragazza sembra aver rivolto lo sguardo altrove. Due di picche in arrivo?