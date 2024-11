Momento gossip ad Amici 2024! Le anticipazioni ci hanno svelato da poco che Vybes, concorrente della sezione cantanti, ha intenzione di dichiararsi a Francesca Bosco, la nuova ballerina entrata nel talent pochi giorni fa. Come ben sappiamo, sin dall’inizio Vybes è stato interessato ad alcune ragazze, in particolare a Rebecca alla quale aveva scritto il primo bigliettino misterioso. Il primo di una lunga serie di bigliettini ricevuti dalla ragazza, che è stata poi corteggiata anche da Ilan Muccino.

Ma chi è Francesca Bosco, nuova ballerina di Amici 2024? Dopo un colpo di scena della puntata di domenica 10 novembre, Sienna ha dovuto lasciare il programma di Canale 5 per lasciare il suo posto a Francesca, che è poi entrata nella squadra di Emanuel Lo per migliorare e intraprendere il percorso accademico come gli altri colleghi della squadra ballerini. Vybes l’ha subito notata, e non ha perso tempo dicendo agli altri concorrenti di Amici 2024 di volersi dichiarare.

Vybes di Amici 2024: “Mi dichiaro a Francesca solo se vinco la sfida”

Classe 2004 e originaria di Siracusa in Sicilia, Francesca Bosco è la nuova fiamma (per ora platonica) di Vybes, cantante che dall’inizio del talent pare non vedere l’ora di innamorarsi di qualcuna ad Amici 2024. Tutto era iniziato con Rebecca, ma ha mollato presto la presa vedendo di non essere corrisposto. Francesca Bosco è bellissima, e dal suo account Instagram si scopre che ha ottenuto un diploma alla DAF, l’accademia d’arte di danza. Il suo stile nel ballo è molto pulito e preciso, per questo, la giudice Maura Paparo ha scelto lei per entrare nella scuola.

A fare scalpore sono però le ultime anticipazioni di Amici 2024, che come sempre ci donano anche divertenti momenti di gossip. Pare che Vybes, attualmente in sfida ad Amici 2024, abbia detto che qualora levasse la felpa rossa, ci proverebbe con la nuova arrivata. Non solo, il giovane cantante si è anche sbilanciato, definendola come una donna dai lineamenti di un angelo. Che si sia preso una cotta bella e buona? Questo è poco ma sicuro, ora resta solo da vedere se sarà ricambiato oppure no!