Francesca Fagnani “Devo tutto a Santoro”/ “Vorrei intervistare il Papa. Con Mentana…”

Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice, volto noto del programma Belve, è stata intervista quest’oggi da Salvo Sottile, durante la diretta di Rai Due de I Fatti Vostri di oggi, mercoledì 2 novembre 2022. Il conduttore ha incalzato la sua ospite chiedendole se sia cattiva: “Sono nata cattiva? Penso sia l’ironia dei romani, un po’ cinici, ma tutto bonario. Ho una sorella gemella, chi era la più belva delle due? Secondo te? (ride ndr). Noi non ci assomigliamo – ha proseguito il volto noto di casa Rai – siamo eterozigoti, le dicevo che era stata adottata, non assomigliava a mamma e papà, e che se avesse chiesto qualcosa ai nostri genitori loro non gli avrebbero detto la verità per non offenderla”.

Sul suo ingresso nel mondo del giornalismo un po’ casuale: “Ero a New York, per fare un dottorato di ricerca. Era l’11 settembre del 2001, mi son trovato nel posto giusto al momento giusto, mi sono presentata a Rai Corporation, ho iniziato cominciando a mettere le cassette, poi grandi giornalisti mi portavano in giro a vedere come si fa ed è poi diventata una palestra”. Sul suo lavoro ad Anno Zero da Michele Santoro: “E’ stata la mia università – le parole di Francesca Fagnani – mi ha insegnato il linguaggio, a non essere mai in soggezione verso il potente, mi ha messo il mestiere nelle mani quindi gli sarà sempre grata”.

FRANCESCA FAGNANI: “SONO MOLTO SCARAMANTICA”

Sul suo compagno, Enrico Mentana: “Io faccio tutto, i mestieri meno gratificanti, ma i cagnolini non mi si filano minimamente invece a lui – le parole di Francesca Fagnani – Roma-Inter? Lo guardiamo in camere separate, lui di solito con i figli, vengo dileggiata”.

Sulla sua scaramanzia: “Si sono scaramantica, non scendo mai dal letto con la sinistra, metto sempre la scarpa prima della destra, il viola è escluso…”. Sull’intervista più difficile: “Morgan non è stato facile, ma anche Asia Argento, l’ex camorrista. Gli appuntamenti settimanali sono tre, il martedì, il mercoledì e il giovedì. Chi vorrei intervistare? Uno impossibile, la Merkel o il Papa”.

