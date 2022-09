Francesca Fagnani: “Enrico Mentana a casa è muto”/ “Elettra Lamborghini a Belve…”

Francesca Fagnani, presentatrice del format televisivo “Belve”, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Stasera c’è Cattelan”, trasmissione di Rai Due andata in onda nella serata di martedì 27 settembre 2022. Inevitabilmente, l’ospite ha parlato del suo programma e dei retroscena ad esso legati, come gli intervistati/le intervistate, che a caldo sono felici dell’intervista concessa, poi quando cominciano a riflettere sulle risposte date, vedono scemare l’entusiasmo.

Francesca Fagnani/ “Mai censurare le domande scomode. Lupo? Sono un cuore di panna”

Tuttavia, Francesca Fagnani ha confermato che “Elettra Lamborghini ci ha dato un grandissimo dolore. È stata un’intervista molto divertente e simpatica e io credo che non abbia voluto che andasse in onda perché non le sono piaciute le sue risposte, non le domande che le ho fatto io! Io le ho chiesto se aveva più ammiratori o detrattori, lei mi ha risposto: ‘I trattori?’. Simpaticissima, è simpaticissima”. Con gli intervistati Francesca Fagnani cerca sempre di stabilire un rapporto che “non è necessariamente di simpatia, talvolta è di antipatia. Sorrido molto per provare a ottenere gli effetti desiderati. Asia Argento e Monica Guerritore? Non ci siamo amate”.

Donatella Rettore vs Francesca Fagnani a Belve/ "Fr*cio e ne*ro non sono insulti!"

FRANCESCA FAGNANI: “ENRICO MENTANA A CASA È A UN PASSO DAL MUTISMO”

Parlando di sentimenti, Francesca Fagnani ha fatto riferimento al suo compagno, Enrico Mentana: “L’uomo è tornato provato dalla maratona elettorale, l’ego era carico a pallettoni incatenati. Quando torna racconta la sua giornata? No, a casa è a un passo dal mutismo”.

Nella sua precedente carriera, Fagnani ha ricoperto anche il ruolo di inviata per Michele Santoro, dove aveva una troupe fissa, poi per altre trasmissioni nelle quali la troupe cambiava sempre. Così “mi ritrovavo a raccontare la criminalità a Roma e a volte è capitato che la troupe avesse paura e mi abbandonasse. Mi lasciavano da sola in mezzo alla rotonda di Ostia di notte… Ricordo che ci presero a sassate la macchina… I Casamonica restano i miei clienti preferiti”.

Francesca Fagnani, chi è la compagna di Enrico Mentana/ "Premure reciproche. Il suo carattere..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA