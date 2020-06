Francesca Fialdini/ Tutto sul suo nuovo programma tv, e da Maurizio Costanzo…

Francesca Fialdini protagonista nelle repliche di ‘S’è fatta notte’, il programma televisivo condotto da Maurizio Costanzo ogni martedì notte alle 00.30 su Raiuno. Nella puntata di oggi ritroviamo la famosa conduttrice di Massa, pronta a ripartire con nuovo programma sulle bellezze dimenticate della nostra cara Italia. In attesa delle nuove puntate di ‘S’è fatta Notte’, dunque, riecco la presentatrice al tavolino con Maurizio Costanzo. Nonostante la sua riservatezza, la conduttrice si è fatta amare dal pubblico per la sua genuinità e la sua spontaneità. Nella chiacchierata con Costanzo è pronta a riavvolgere il nastro della sua carriera, raccontandosi senza filtri. Così dopo il grande successo di Da noi…a ruota libera, Francesca Fialdini confessa i suoi segreti, ma anche qualche simpatico aneddoto personale.

Francesca Fialdini pronta a vincere una nuova grande sfida

Il nome di Francesca Fialdini resta piuttosto chiacchierato in ambito televisivo, visto che la conduttrice secondo alcuni rumors potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo, con un programma da collocare nella stessa fascia oraria di Vieni da Me. Nulla in realtà è sicuro, visto che il palinsesto autunnale è ancora in via di definizione. Al momento la presentatrice conduce rispettivamente Da noi a ruota libera e Fame d’Amore, in attesa di cominciare con il nuovo programma “È l’Italia, Bellezza”. La conduttrice, ospite nella replica di questa sera di ‘S’è Fatta Notte’, è al timone del nuovo programma firmato Rai Storia, che punta attraverso una serie di documentari dalla durata di 60 minuti ciascuno, a valorizzare le bellezze del nostro paese. Tra presente, passato e futuro ecco dunque l’intervista di Maurizio Costanzo a Francesca Fialdini. Insieme a lei Gigi e Ross, amici nella vita e duo comico sul palcoscenico…

© RIPRODUZIONE RISERVATA