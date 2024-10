Anna Lou Castoldi nei giorni scorsi a Ballando con le Stelle ha raccontato la sua difficile infanzia, soffriva di dismorfofobia ed è stato un periodo davvero terribile, specie quando andava alle medie. Per lei era tutto in incubo, la bullizzavano e si vergognava del suo corpo. La figlia di Morgan e Asia Argento ha confessato che era convinta di non valere nulla, poi le dissero che soffriva di dismorfia, o dismorfofobia. Quando si guardava allo specchio la sua faccia dopo qualche istante iniziava a mutare, in molti autoritratti infatti si dipingeva in modo deforme.

Anna Lou Castoldi choc: "Per me era imbarazzante esistere..."/ "Mi bullizzavano e ho sofferto di dismorfia"

Ospite di Francesca Fialdini a ‘Da Noi… A Ruota Libera’, nella puntata andata in onda domenica 20 ottobre 2024 su Rai Uno, Anna Lou Castoldi è tornata a parlare della dismorfofobia e di quel periodo così difficile della sua vita. Alla conduttrice ha detto che molti ragazzi oggi non conoscono la gentilezza e l’amore e compiono molti gesti ribelli, lei pensa che i primi fan dei propri figli dovrebbero essere i genitori.

Anna Lou Castoldi e papà Morgan, in che rapporti sono?/ Lei cita la solo mamma Asia Argento, lui ammette...

Anna Lou Castoldi, l’incubo della dismorfofobia e l’esperienza a Ballando con le Stelle

Quando è approdata nel cast di Ballando con le Stelle Anna Lou Castoldi ha cercato di farsi meno aspettative possibili, era convinta che nei suoi confronti i pregiudizi sarebbero stati tanti ma ha ricevuto moltissimo calore. A Francesca Fialdini ha rivelato che Milly Carlucci è riuscita a cogliere alcuni lati del suo carattere che nemmeno lei sapeva di avere. Parlando della dismorfofobia ha fatto sapere che lei è una ragazza timida però le sta piacendo rivedersi ed è fiera di quello che sta facendo con il suo corpo. Ha poi svelato: “Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l’impegno che sto dimostrando, mi darei un bell’otto”.

Chi è Anna Lou Castoldi a Ballando con le stelle 2024: fidanzata, genitori, carriera/ Morgan: “Sono felice….”

Riferendosi alla sua difficile infanzia la concorrente di Ballando con le Stelle ha detto che lei non riusciva a capire come facessero gli altri a vivere ogni giorno tranquillamente, invece per lei la vita era un imbarazzo. Lei pensa che sono richieste di aiuto i gesti ribelli dei ragazzi e i genitori dovrebbero supportarli, anche semplicemente con un abbraccio in più. Il percorso di Anna Lou Castoldi a Ballando con le Stelle continua e tantissimi sono i commenti positivi che sta ricevendo. Visibilmente emozionata la figlia di Asia Argento e Morgan ha rivelato che molte persone che all’inizio l’avevano criticata si sono ricredute. Ha poi concluso dicendo che è riuscita a sconfiggere i pregiudizi e a stupire i suoi genitori rendendoli fieri, tutto questo la emoziona.