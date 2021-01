Francesca, fidanzata di Gianluca Tornese/ Chi è? La dedica: “In due si vince sempre”

Nuova avventura televisiva per Gianluca Tornese. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne (che per due volte ha cercato l’amore nello studio di Canale 5, purtroppo senza successo) è uno dei protagonisti de La pupa e il secchione e viceversa 2021. In tanti, nel rivederlo in Tv, si sono chiesti se dopo la sua avventura a Uomini e Donne sia riuscito a trovare l’amore; la risposta è sì. Gianluca Tornese è fidanzato con una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi di nome Francesca. A confermarlo sono i numerosi scatti su Instagram che li vedono insieme e in cui lui la tiene tra le sue braccia con amore.

Ogni foto che li vede insieme è poi accompagnato da una dedica d’amore, come “Vi auguro di trovare un’ amore così grande da farvi scoppiare il cuore. Si, Vi auguro L’AMORE. E se ora è lì accanto a voi bhe..datele/dategli valore. SEMPRE. Non fatelo scappare , non fatelo correre da solo, lontano da voi, perché quando sarà troppo tardi ,verserete lacrime. Vi auguro di vincere in due. Perché in due si vince sempre . Il resto non conta ,conta l’amore.”

Gianluca Tornese innamorato di Francesca: insieme da più di un anno

Non si sa molto di Francesca, la fidanzata di Gianluca Tornese, che su Instagram ha il profilo privato. Ciò che è certo è che i due stanno insieme da circa un anno, visto che risale a febbraio 2020 la prima foto con lei, accompagnata dalla didascalia “This is Francesca, my fiancée. Happy Valentine’s”. Gesto con il quale, dunque, Gianluca ha annunciato a tutti di essersi fidanzato. Francesca seguirà da casa le avventure del suo Gianluca a La pupa e il secchione e viceversa: l’ex tronista veste i panni del ‘pupo’ e dovrà mettersi alla prova tra cultura e interrogazioni. Come se la caverà?



