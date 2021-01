La pupa e il secchione e viceversa 2021/ Eliminati e diretta: il ripensamento

La pupa e il secchione 2021 e viceversa: anticipazioni e diretta seconda puntata 28 gennaio

Giovedì 28 gennaio, in prima serata, Italia 1 trasmette la seconda puntata de La pupa e il secchione 2021 e viceversa. Nel corso della prima puntata che ha visto l’eliminazione di Mattia e Gandini, si sono formate anche le restanti coppie: Jessica-De Santis, Laura-Marini, Linda-Pisano, Miryea-Guidi, Stephanie-Bartozzi e i Viceversa Hafdaoui-Matteo e Orazi-Gianluca. Questa sera, però, ci sarà la possibilità di mescolare le coppie. Al centro della seconda puntata de La pupa e il secchione 2021 ci sarà il ripensamento: Pupe e Secchione, infatti, potranno decidere se confermare la loro scelta o cambiare il loro compagno. Sarà un momento importante del reality soprattutto alla luce delle prime simpatie nate tra i protagonisti. Tra la pupa Stephanie e il secchione Guidi,infatti, è nata una forte simpatia che ha scatenato la gelosia della pupa Miryea. Stephanie approfitterà del ripensamento per provare a strappare Guidi a Miryea?

Gli ospiti della seconda puntata de La pupa e il secchione 2021

Tanti ospiti nella seconda puntata de La pupa e il secchione 2021 che decreterà l’eliminazione di un’altra coppia alle prese con il bagno di cultura. A fare compagnia ai conduttori Andrea Pucci e Francesca Cipriani saranno tanti personaggi del mondo dello spettacolo italiano che metteranno alla prova le pupe, i pupi, i secchioni e le secchione che dovranno superare varie prove per poter conquistare i posti più alti in classifica per poter accedere direttamente alla puntata successiva. Nella villa de La pupa e il secchione 2021, dunque, nella puntata di oggi, arriveranno: Cristiano Malgioglio che porterà allegria e divertimento, l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip Giulia Salemi, il giornalista Carmelo Abbate, la ballerina Natalia Titova e l’esperto di bellezza Diego Dalla Palma.

Le prove

Tra le prove della puntata di questa sera de La pupa e il secchione 2021 ci sarà la sfida di ballo. Dopo aver seguito una piccola lezione tenuta da Natalia Titova, i ragazzi si sfideranno in balera e saranno giudicati da dei giudici over e molto simpatici. Spazio poi alla prova de “Lo spot del profumo” con ospite Diego Della Palma in cui i ragazzi dovranno scrivere la sceneggiatura e recitare lo spot. Con la prova “Una mente elastica”, Pupe e Pupi dovranno superare una sfida di geografia mentre con la sfida “Il coraggio di riconoscerti”, con Pupe e Secchione dovranno riconoscere i compagni al buio. Ci sarà, poi, l’interrogatorio del Professor Diego Verdegiglio e il “Syntony test” nel corso del quale saranno affrontati argomenti delicati come l’identità di genere e le discriminazioni. Il bagno di cultura, infine, decreterà la nuova coppia eliminata.





