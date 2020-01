Francesca Fioretti ricorda Davide Astori/ “Ci hai trovate… Volevamo serenità e…”

Francesca Fioretti dedica un toccante post a Davide Astori. L’amatissimo calciatore della Fiorentina, morto il 4 marzo del 2018, oggi, martedì 7 gennaio, avrebbe compiuto 33 anni. In un giorno così speciale, la compagna Francesca Fioretti che, nonostante l’enorme dolore si è rialzata per il bene della figlia Vittoria che, piccolissima, si è ritrovata senza il papà, gli ha dedicato un toccante post su Instagram. Francesca ha così postato una foto dell’aurora boreale dal Polo Nord e ha scritto: “Sbam… Ci hai trovate”. Poche parole che, però, hanno commosso tutti i suoi followers che le hanno lasciato tantissimi cuori rossi augurandole di trovare la forza per affrontare la vita con il sorriso per il bene della sua bambina che la legherà per sempre a Davide Astori. Anche la Fiorentina ha ricordato il suo capitano in quello che sarebbe dovuto essere il giorno del suo compleanno: “Ovunque tu sarai, auguri capitano”, è il messaggio della squadra viola.

FRANCESCA FIORETTI: “IO E DAVIDE ASTORI CI SIAMO INCONTRATI NEL MOMENTO GIUSTO”

Quello che ha unito Francesca Fioretti e Davide Astori è stato un grande amore, coronato dalla nascita della piccola Vittoria di cui entrambi erano innamoratissimi. Nella vita dell’ex gieffina, Davide arrivò nel momento giusto come ha raccontato lei stessa in una lunga intervista rilasciata pochi mesi fa a Vanity Fair. I due si incontrarono per caso in un locale di Milano e da quel momento la vita di entrambi cambiò per sempre. “Cercavamo serenità e l’abbiamo trovata insieme. È arrivato nel momento giusto, Davide. Se lo avessi incontrato più giovane, quando sei irrequieta e insegui solo l’amore che provoca tormenti e sofferenza, non avrebbe funzionato“, raccontava Francesca che, quel 4 marzo 2018 è stata catapultata in una tragedia. Dopo i primi, difficili mesi, però, la Fioretti ha dovuto rialzarsi anche se per lei è difficile, ancora oggi, parlare al passato del suo Davide: “Per me parlare di Davide al passato è impossibile. All’inizio, avevo paura di tutto. Mi facevo accompagnare in bagno per lavarmi i denti, temevo di non essere più in grado di gestire mia figlia, ero terrorizzata dall’idea di volerle meno bene”, spiegava Francesca che, proprio per la sua Vittoria, ha trovato la forza di affrontare nuovamente la vita godendosi i piccoli istanti di serenità.





