Francesca Foglietti, fidanzata Il Tre/ Quella passione che li accomuna e li ha fatti innamorare

Il Tre, la fidanzata Francesca Foglietti ed una relazione finita male: “Ho fatto degli errori, non mi sono comportato bene”

Tra le molte passioni che accomunano il rapper Il Tre e la sua fidanzata Francesca Foglietti, spicca sicuramente quella per i viaggi: i due sono una coppia affiatata da ormai più di quattro anni, da quando hanno deciso di rendere pubblica la loro storia d’amore. Tutto ciò che sappiamo sulla coppia proviene dai loro profili social, dove condividono regolarmente scatti delle loro avventure in giro per l’Europa: è da qui che emerge chiaramente l’amore per i viaggi di Francesca Foglietti e Il Tre, con foto romantiche scattate a Dublino, Amsterdam e Praga.

Tuttavia, oltre a queste immagini, è difficile avere un quadro dettagliato della loro storia d’amore, compreso come si siano conosciuti e innamorati. Sul web non ci sono molte informazioni su Francesca né sulla storia d’amore con il cantante, con il quale comunque sembra tutto procedere a gonfie vele. Per quanto riguarda la fidanzata de il Tre, sappiamo che vive a Roma e che è nata nel 1998.











