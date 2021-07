Francesca Foglietti, fidanzata Il Tre/ Sui social: “Ti amo anche se sei un dito”

Francesca Foglietti è la fidanzata de Il Tre, il rapper romano protagonista della nuova puntata di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri su Italia 1. Il campione di follower è uno dei cantanti pronti ad esibirsi sul palcoscenico, ma i riflettori si sono accesi anche sulla sua vita privata. Stando alle indiscrezioni trapelate, il rapper romano classe 1997 è felicemente fidanzato con Francesca Foglietti presentata a sorpresa un pò di tempo fa durante un video pubblicato su TikTok. Ma chi è questa giovane ragazza? Francesca Foglietti è presente sui social: ben 1.800 follower su Instagram e tanti scatti pubblicati in compagnia con il suo amato rapper. Tantissime, infatti, sono le foto che la coppia ha pubblicato sui social e scattate durante i numerosi viaggi in giro per il mondo. La ragazza, infatti, segue il rapper ovunque: da Praga a Dublino fino ad Amsterdam, senza dimenticare la città di Roma e il mare del sud Italia. Non è dato sapere di più sulla ragazza salvo che è nata il 15 settembre del 1998, ha tre fratelli di cui il più piccolo si chiama Filippo.

Il Tre fidanzata: sta ancora con Francesca Foglietti?

L’amore tra Il Tre e Francesca Foglietti dovrebbe procedere a gonfie vele visto che proprio sui social sono diverse le dediche d’amore che la coppia si è scambiata con frasi dolci, ma anche divertenti ed ironiche. Come quando intenti ad abbracciarsi in mezzo al mare la ragazza ha scritto: “Ti amo anche se sei un dito”. Una dedica a cui il rapper ha replicato scrivendo: “se io sono un dito, tu sei un braccio intero”. A parte l’amore, il rapper ha pubblicato il suo primo album. Una grande emozione che il giovane rapper ha raccontato dalle pagine di Redbull.com: “sicuramente un’emozione forte. Perché uscendo con un singolo magari posso avere qualche riferimento, se sta andando bene o se sta andando male. Uscire con un disco è più complicato e per me è la prima volta. Quindi non so su cosa basarmi. Chiaramente c’è tensione. Ma fa parte del gioco e del mio lavoro. Sentivo l’esigenza di far uscire un prodotto del genere, un album, una raccolta di canzoni. Sicuramente sono teso”.

