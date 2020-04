Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori/ Un amore con al centro la musica

Pubblicità

Francesca Gobbi condivide con il marito Francesco De Gregori l’amore per la musica e anche qualcosa di più. I due si sono esibiti infatti diverse volte in passato con il brano Anema e core, come accaduto durante il tributo a Pino Daniele, Pino è. La prima volta risale ad un live in un club di Nonantola: “Era emozionata e divertita allo stesso tempo”, ha detto De Gregori a Il Corriere della Sera qualche tempo fa. “Con quel tanto di atteggiamento di assoluta normalità che non guastava”, aggiunge, “confesso che anche io un po’ di emozione l’ho avvertita”. Anche se in realtà la volontà di interpretare quel particolare brano insieme è nata nel 2017, in occasione del compleanno di Francesca, ovvero Chicca. “Siamo andati in gita a Napoli”, ha raccontato l’artista, “c’è una trattoria dove vado spesso e di solito c’è un posteggiatore. Avevo pensato di chiedergli Anema e core e dedicarla a Chicca. Un po’ come fa Berlusconi – Servillo con Fabio Concato in Loro 1 di Sorrentino. Quella sera il posteggiatore non si è presentato e allora l’ho fatta io”. Francesca però non è del tutto nuova alla musica, vistoc he da tempo fa parte del Coro del Testaccio.

Francesca Gobbi, moglie Francesco De Gregori: la scelta di cantare col marito

Anche se all’inizio Francesca Gobbi ha mostrato qualche titubanza, alla fine si è lasciata del tutto travolgere dall’opportunità di cantare al fianco del marito Francesco De Gregori. “Lei è sempre più brava”, ha confessato il cantautore a La Sicilia qualche tempo fa, “e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più”. De Gregori e Francesca infatti si sono sposati nel ’78, anche se si conoscono dai tempi dell’adolescenza. L’amicizia poi si è trasformata in amore e dalla loro relazione sono nati i due gemelli Marco e Federico. Chicca quindi è cresciuta a suon di musica, ma per molto tempo si è occupata principalmente dell’azienda agricola di famiglia. Oggi, martedì 14 aprile 2020, Francesco De Gregori sarà uno degli ospiti che vedremo nella replica de Il Volo – Un’avventura straordinaria, in onda nella prima serata di Rai 1. Questa volta però non ci sarà anche Chicca al suo fianco, ma i tre giovani tenori.



