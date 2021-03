Francesca Lodo/ Chiarimento con Daniela Martani, paura della nomination?

Francesca Lodo chiarisce con Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021, paura?

E alla fine torna il sereno sull’isola del Burinos dove Francesca Lodo e Daniela Martani hanno avuto modo di chiarirsi finalmente dopo il piccolo battibecco dei giorni scorsi avuto all’Isola dei Famosi 2021. E’ stata proprio Daniela Martina a provare a risolvere le cose e spazzare via le tensioni provando a risolvere la situazione con un confronto affrontandola a muso duro. La Martani ha accusato la sarda di essere sempre un po’ scocciata quando qualcuno le dice qualcosa, ha la sensazione che sia piccata quando uno le parla ma la Lodo non ha dubbi, lei non ha mai risposto male ma che le ha solo detto che le stavi rovinando il maglione. A quel punto la bella morettina invita la sua collega a parlare chiaro quando ha qualcosa che pensa e che ha da dire. L’ex letterina poi rilancia: “Ti ho anche chiesto scusaper aver alzato i toni, ma non penso di averti mancato di rispetto”, conclude Francesca, piuttosto scocciata. Sarà un chiarimento definitivo?

Elisa Isoardi/ Dalla presunta squalifica alla rinascita: "Mi batte il cuore"

Francesca Lodo si gioca il tutto per tutto alla Prova Immunità

In molti sono convinti che Francesca Lodo alla fine abbia deciso di optare per una soluzione pacifica proprio perché in vista della puntata di oggi dell’Isola dei Famosi 2021, soluzione che potrebbe evitarle la nomination anche se ormai sembra davvero un po’ troppo tardi per questo. Come se non bastasse, la bella naufraga sarda è chiamata a lavorare duro questa sera perché se vuole davvero mettersi al sicuro e stare alla larga dalla nomination, potrà farlo giocandosi il tutto per tutto proprio con la prova immunità che sarà destinata alle donne dell’Isola dei Famosi 2021.

LEGGI ANCHE:

Alex Belli "Vera Gemma? Ci andrei a cena"/ Barbara D’Urso lo presenta a figlia Gascoigne ma…Tommaso Zorzi/ Innamorato di un ballerino di Amici 2021? “Maria ti devo parlare”, ma poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA