Francesca Lodo/ Da Letterina a Vallettopoli: “All’Isola dei Famosi 2021 per riscatto”

Bella, 38 anni e nuova naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Lei è Francesca Lodo e il suo nome non è nuovo a chi ama la televisione italiana ma, soprattutto, il gossip. In questi giorni la modella e attrice è molto attiva sui social raccontando i suoi ultimi giorni di ‘reclusione’ in Honduras fino al lancio dell’elicottero che la porterà sull’isola dove inizierà il suo gioco. Tra racconti per i fan ed esercizi da fare per addominali e glutei per essere perfetta prima dell’inizio del programma, la Lodo ha annunciato che presto la produzione prenderà loro il telefono e questo significa che si inizierà a fare sul serio. ma chi è Francesca Lodo e cosa ha fatto nella sua carriera nei suoi primi 40 anni di vita? Per chi non lo sapesse ancora, la Lodo è la cugina di Giorgia Palmas e proprio con lei esordisce all’inizio degli anni 2000 quando il suo volto è in tv, sui calendari ma anche sui settimanali di gossip con il suo fisico statuario e la sua bellezza mediterranea.

Francesca Lodo da Letterina di Gerry Scotti a Vallettopoli

Classe 1982, la bella Francesca Lodo, modella cresce in provincia di Cagliari e studia al liceo linguistico. In quegli anni affronta il dolore per la separazione dei suoi genitori e così sogna di evadere con una carriera nel mondo dello spettacolo. A regalarle la prima occasione è il concorso di Miss Mondo nel 1999 e un paio di anni dopo, mentre sua cugina diventa velina, lei diventa letterina per il Passaparola di Gerry Scotti. Qualche periodo dopo prende parte alla Fattoria e poi sbarca al cinema nel cast del film Olè diretta da Carlo Vanzina. Nel 2007 partecipa a Reality Game ma poi viene coinvolta nello scandalo Vallettopoli. Anche il mondo del gossip si è spesso occupato di lei per via dei presunti flirt con alcuni calciatoti e, in particolare, Francesco Coco, Stefano Mauri e Cristiano Zanetti ma oggi si dichiara single.

