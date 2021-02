Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021?/ Il possibile cast tra Elisa Isoardi e..

Anche Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021? Mentre i promo in tv si moltiplicano e Ilary Blasi si prepara alla conduzione del talent show al via da metà marzo su Canale5, i fan del trash e del genere sono pronti a seguire le peripezie di quelli che sono stati definiti i “fantastici 16” ovvero i concorrenti che, secondo lady Totti, sono del tutto nuovi a questi tipi di show, ma sarà davvero così? Secondo quanto riportato da Tvblog poco fa sembra proprio che non sarà così visto che si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono proprio Daniela Martani nel cast dell’Isola dei Famosi 2021 e, quindi, già con pregresse attività proprio nel mondo dei reality avendo fatto il Grande Fratello. Negli anni successivi non l’hanno mai scelta per la versione vip ma siamo sicuri che avrà modo di rifarsi in questa prossima Isola dei Famosi.

Dall’altro lato, in attesa di conferme sul cast dell’Isola dei Famosi 2021, si fanno sempre più insistenti che danno per certa la partenza di alcuni vip già noti soprattutto al pubblico di Rai1. In particolare, eccezion fatta per lo youtuber Awed, nome dell’ultimo momento, sembra che in Honduras troveremo il modello Akash Kumar, l’ex showgirl del Bagaglino Angela Melillo, l’attore Brando Giorgi, la comica Valentina Persia, l’attrice Vera Gemma, Gilles Rocca, l’ex Miss Italia Carolina Stramare, il pugile Clemente Russo, Elisa Isoardi, la mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, il visconte modaiolo Ferdinando Guglielmotti, l’ex calciatore Paul Gascoigne e il cromatologo dei programmi di Piero Chiambretti, Ubaldo Lanzo.



