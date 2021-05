Francesca Lodo e Beatrice Marchetti, spot hot Les Profumieres/ Si spogliano all’Isola

“Les profumieres: accontentatevi del nostro profumo!” Queste le parole scelte da Francesca Lodo e Beatrice Marchetti per sponsorizzare il loro nuovo prodotto creato all’Isola dei Famosi durante la nuova settimana trascorsa su Playa Imboscadissima. Un profumo che le due concorrenti sono riuscite a creare da sole, cercando nel bosco cortecce particolari, erbe e fragranze che potessero dare vita a un profumo. Francesca e Beatrice ci sono riuscite e hanno anche creato uno spot molto piccante e sensuale per promuoverne la vendita. Le due concorrenti passeggiano sulla spiaggia, indossano il profumo, poi alla fine levano il costume, rimanendo in topless. In studio non mancano commenti sul video pubblicitario appena andato in onda, come Tommaso Zorzi che dichiara: “Il titolo del profumo è agghiacciante, però le ragazze sono state brave!” Anche Iva Zanicchi si complimenta con le due concorrenti per il loro spirito e la loro bellezza: “Le due ragazze sono bellissime e davvero brave! Complimenti!”

Francesca Lodo/ Finisce stasera la sua esperienza all'Isola dei Famosi 2021!

LEGGI ANCHE:

Francesca Lodo/ Eliminata definitivamente all'Isola dei Famosi 2021? Rinata ma...Francesca Lodo eliminata all'Isola dei Famosi 2021?/ Andrea Cerioli furioso "Str*nza"

© RIPRODUZIONE RISERVATA