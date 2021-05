Francesca Lodo/ Finisce stasera la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021!

Francesca Lodo a rischio per via dell’arrivo di un altro naufrago? La domanda è d’obbligo questa sera all’Isola dei Famosi 2021 soprattutto perchè c’è il rischio che Roberto Ciufoli venga eliminato questa sera e a quel punto si dovrà capire se avrà voglia di rimanere in solitaria oppure andare via. Nel primo caso ci potrebbe essere di nuovo un televoto tra i protagonisti per vedere chi lasciare sulla Playa e chi no e forse proprio la sarda, che non è mai andata a genio al pubblico, potrebbe rischiare grosso. La letterina all’Isola dei Famosi 2021 non è mai entrata in sintonia con il pubblico che proprio nei giorni scorsi ha deciso di mandarla via eliminandola. Cosa farà questa sera se avrà modo di dire la sua a quel punto o andare allo scontro con l’amica Beatrice per fare posto a uno come Roberto Ciufoli?

In questi giorni all’Isola dei Famosi 2021 non c’è stato molto tempo di mettersi in mostra ma chi segue il programma sa bene che adesso Francesca Lodo è davvero rinata. Apprezza il fatto di rimanere ed essere lontana dal resto del gruppo, ama pescare, può finalmente cucinare (cosa che a suo dire non le era permessa sulla Playa) e infine continua a mietere successi spesso abbracciata proprio a Beatrice che è felice di averla come compagna di avventura. Come finirà quindi la sua avventura? Finirà proprio questa sera?

