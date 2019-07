Francesca Manzini imita Monica Bellucci/ Video, Carlo Verdone e lo sketch del provino

Francesca Manzini imita Monica Bellucci in una divertente gag con l’attore e regista Carlo Verdone. «Dai Carlo provinami», chiede l’imitatrice romana a Verdone, che si presta al gioco. «Va bene, proviamo una scena drammatica», dice Verdone. E quindi la mette subito alla prova: «Sei stata appena lasciata, sei disperata, non sai farti una ragione del perché il tuo uomo ti ha appena mollato…». Questa la richiesta a Francesca Manzini, che si cala subito nei panni di Monica Bellucci, imitando il modo di parlare dell’attrice. Lo sketch esilarante ha divertito gli utenti sui social, infatti il video è diventato virale. Carlo Verdone alle prese con un divertente provino ad una finta Monica Bellucci è piaciuto al mondo social, infatti da Twitter è rimbalzato anche altrove in Rete, raccogliendo like e apprezzamenti. Chissà come l’ha presa colei che è stata imitata, Monica Bellucci appunto. Avrà apprezzato anche lei?

FRANCESCA MANZINI IMITA MONICA BELLUCCI. E CARLO VERDONE…

Francesca Manzini è stata ospite in vari programmi dopo aver lavorato in radio come imitatrice. Ha preso parte, ad esempio, a “Festa Italiana”, “Quelli che il calcio”, “Grand Hotel Chiambretti” e “Matrix”. L’imitatrice ha recitato poi nel film di Carlo Verdone “Benedetta Follia”. All’attore e regista romano è ovviamente molto legata, perché lavorare al suo fianco le ha permesso di crescere dal punto di vista artistico. La giovane imitatrice romana, sorella della doppiatrice Lilli Manzoni e discendente da una famiglia di doppiatori, in un’intervista a GpMagazine raccontò: «È una persona meravigliosa. Non ho mai visto un uomo così veloce in tutta la vita mia. Con lui c’è serietà, professionalità, divertimento, psicologia e perfino farmacia, per via di alcuni consigli che gli ho chiesto per problemi fisici». Tra di loro si è instaurato un ottimo feeling e quello sketch divertente lo dimostra. «È come se avessimo già lavorato tante volte insieme».





