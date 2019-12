Francesca Manzini in ospedale/ Foto post operazione: “Ho sconfitto un piccolo male”

Francesca Manzini, imitatrice e talento rivelazione della prima edizione di “Amici Celebrities”, è in ospedale. Lo conferma lei stessa con una foto che la vede a letto ma con un grosso sorriso sulle labbra. Francesca si è infatti sottoposta ad un intervento ma tutto si è concluso per il meglio. Proprio ieri, l’imitatrice di “Tutti pazzi per RDS” ha annunciato su Instagram, in alcune stories, di dover subire un intervento, svelandone inoltre le motivazioni. “Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi tormenta. – ha ammesso la Manzini in un video che la vede in riva al mare – Ho voluto farlo qui perché questo è un posto che mi rappresenta , è ciò che sono e non volevo farlo in una camera d’ospedale.“, ha aggiunto. E poche ore fa, su tutti i suoi social, è giunta la foto post operazione.

Francesca Manzini: “Ho vinto quel piccolo male!”

L’attrice ed imitatrice ha voluto rassicurare tutti i suoi fan: “Ho vinto io! E me ce so pure truccata tiè“. Tantissimi i messaggi di auguri di pronta guarigione da parte dei fan, che si sono complimentati con lei per la lieta notizie. Nel video pubblicato ieri, che ha ottenuto migliaia di like, Francesca Manzini ha voluto lanciare ai fan un messaggio importante: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni”. ha ammesso. Per la bravissima imitatrice, che ha incanto tutti con i suoi talenti ad Amici Celebrities, il peggio è dunque passato. Ora l’unico pensiero è rimettersi in forma e riprendere tutti i suoi nuovi impegni lavorativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA