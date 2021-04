Francesca Maresca, chi è?/ Da cantante a direttrice artistica (Concerto di Pasqua)

Un’estensione vocale da brividi e spesso ospite in tv soprattutto per eventi legati alla sua terra e non solo, tutto questo è Francesca Maresca, artista italiana spesso divisa tra palco e direzione artistica, specie ultimamente, almeno nell’era preCovid. Particolare il suo timbro vocale che le permette di districarsi tra classica e pop jazz, grazie ad un registro che può addirittura arrivare a quello lirico di mezzosoprano leggero. Ha studiato canto presso il Maestro Mino Campanino e nei primi vent’anni di carriera ha presto parte a molte trasmissioni televisive da Domenica In a Uno Mattina, dal Maurizio Costanzo Show a La Domenica del Villaggio. Nel 2013 di presenta un suo progetto alla 15 edizione di Sorrento Jazz Festival International e seguono poi una serie di successi che la rendono regina in Campania grazie alla sua voce tra brani inediti e cover.

Questa mattina Francesca Maresca sarà sul palco del Concerto di Pasqua per allietare gli italiani ancora costretti in casa in zona rossa, ma la sua carriera non è solo quella sul palco o davanti alla telecamera, visto che l’artista da Luglio 2016 si occupa della direzione artistica del Blu Coral Beach Club a Torre Del Greco a settembre 2016 le viene riconfermato il Premio Masaniello 2016. Proprio nei giorni scorsi su Facebook, ricordando l’evento di questa mattina, ha ringraziato i follower per il numero raggiunto: “14.000 volte grazie a tutti voi Ci vediamo domani mattina alle 8,45 su Rai2 Sarà un meraviglioso “Concerto di Pasqua 2021”.

