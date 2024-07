Non esiste estate senza una buona dose di tormentoni; le hit che stanno accompagnando gli aperitivi in spiaggia, le serate di festa e le notti insonni toccano per l’ultima volta il palco del Tim Summer Hits 2024, ancora con una scaletta impreziosita dalla presenza dei cantanti più in voga del momento. In queste serate targate Rai Uno in compagnia di Carlo Conti e Andrea Delogu abbiamo apprezzato oltre 70 artisti della musica italiana, per l’ultima puntata, ci si aspetta una grande festa con le hit dell’estate a fare da fuochi d’artificio.

Prima di addentrarci nella scaletta del Tim Summer Hits 2024 – in onda questa sera, 26 luglio 2024, su Rai Uno – è necessario un antipasto di ciò che andrà in scena sul palco allestito in Piazza del Popolo di Roma. Non potevano mancare per l’ultimo appuntamento due cantanti che, in combo, stanno dominando le classifiche tra gradimento e streaming: Annalisa e Tananai. Stesso discorso per Angelina Mango, mattatrice assoluta da Amici 22 a Sanremo 2024. Stando alla scaletta del Tim Summer Hits 2024 sul palco saliranno anche artisti intramontabili come Gianna Nannini e Umberto Tozzi.

La musica dell’estate passa per Piazza del Popolo a Roma: la scaletta del Tim Summer Hits 2024

Dopo le dovute presentazioni, è tempo di offrire nella sua interezza la scaletta del Tim Summer Hits 2024 in vista dell’ultima puntata in onda questa sera, 26 luglio 2024, su Rai Uno. Di seguito tutti i cantanti che saliranno sul palco di Piazza del Popolo (Roma) con le canzoni più ascoltate del momento.

LA SCALETTA

– Paola & Chiara

– Alessandra Amoroso

– BigMama

– Olly

– Ricchi e Poveri

– Cristiano Malgioglio

– Rose Villain

– Tommaso Paradiso

– Ghali

– The Kolors

– Coma_Cose

– Tananai

– Annalisa

– Gianna Nannini

– Gigi D’Alessio

– Emma

– Elodie

– Mahmood

– Tony Effe

– Gaia

– Emis Killa

– Raf

– Irama

– Orietta Berti

– Umberto Tozzi

– Bresh