Francesca Michielin e il retroscena su Fedez/ “A Battiti ha cantato in playback”

Francesca Michielin ‘smaschera’ Fedez: “A Battiti Live cantava in playback”

Francesca Michielin ha rivelato un curioso retroscena sull’esibizione a Battiti Live assieme a Fedez. Ebbene secondo la cantante, il collega si sarebbe esibito in playback. Un’affermazione ripresa da più parti e che ha un po’ sorpreso i fan del rapper. Eppure le dichiarazioni della ventisettenne di Bassano del Grappa sono state inequivocabili, come si evince dall’articolo pubblicato sulle pagine del Messaggero che titola ‘Fedez, il retroscena sulla sua esibizione con Francesca Michielin a Battiti Live: Federico era in playback’. Qualche utente aveva notato delle stranezze durante l’esibizione e ora che la Michielin ha vuotato il sacco è nato un piccolo caso.

Il brano cantato dalla coppia a Battiti Live è stato Chiamami per nome, la canzone portata lo scorso anno al Festival di Sanremo, quella che ha segnato la prima partecipazione di Fedez alla kermesse musicale. Francesca e Fedez si erano classificati al secondo posto, ottenendo giudizi in alcuni casi contrastanti da parte della critica ma in linea generale piuttosto lusinghieri. Scritto assieme a Mahmood, Dargen D’Amico, Davide Simonetta e Alessandro Raina, il brano rappresenta la terza collaborazione tra Fedez e Francesca Michielin dopo Cigno nero e Magnifico nel 2013 e nel 2014.

